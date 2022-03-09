Об этом сообщили в Госспецсвязи.

Временно в Черниговской области провайдер услуги не предоставляет из-за повреждения инфраструктуры во время боевых действий. В то же время 75% региональных узлов связи Укртелекома работают и предоставляют услуги пользователям.

К теме Сети операторов работают стабильно, кроме зон, где продолжаются боевые действия

Напомним, что с целью предоставления населению возможности узнавать новости и общаться со своими родными, операторы организовали доступ абонентов к интернету в бомбоубежищах.

Сети операторов и провайдеров работают стабильно, но проблемы есть в тех зонах, где продолжаются боевые действия.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!