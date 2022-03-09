Про це повідомила Держспецзвʼязку.

Тимчасово у Чернігівській області провайдер послуги не надає через пошкодження інфраструктури під час бойових дій. Водночас 75% регіональних вузлів звʼязку Укртелекому працюють та надають послуги користувачам.

До теми Мережі операторів працюють стабільно, окрім зон, де тривають бойові дії

Нагадаємо, що з метою надання населенню можливості дізнаватися новини і спілкуватися зі своїми рідними, оператори організували доступ абонентів до інтернету у бомбосховищах.

Мережі операторів та провайдерів працюють стабільно, але проблеми є у тих зонах, де тривають бойові дії.

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