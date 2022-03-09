Там організували доступ аварійно-ремонтних бригад операторів до критично важливих об'єктів телекомунікаційної інфраструктури для її відновлення.

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"Мережі операторів та провайдерів працюють стабільно, за винятком вразливих зон, де тривають бойові дії", – повідомили у Держспецзв'язку.

Водночас на Сумщині, Чернігівщині, Херсонщині та Харківщині через проведення інтенсивних бойових дій здійснено резервування та відновлення пошкоджених каналів зв'язку.

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