Соответствующие фото опубликовал Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин. Укрытие только что отремонтировали.
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Он отметил, что завершается 5-й день работы комиссии по ревизии укрытий Киева.
Присоединился к работе комиссии в Святошинском районе. Ситуация немного лучше, чем в других районах, где мы уже побывали. Большинство укрытий были открыты. Но до приемлемого состояния укрытий еще далеко. Из любопытного. Увидел первое свеже отремонтированное укрытие,
– сказал Камышин.
Как выглядит укрытие после ремонта за 1,3 миллиона гривен / Фото Александр Камышин
По данным министра, по состоянию на 08:00 проверено 3821 объект, что составляет 82% от общего фонда укрытий Киева.
Меньше половины укрытий остаются со свободным доступом. И еще меньше в состоянии, пригодном для приема населения без существенных замечаний к состоянию,
– добавил министр.
Стоит ли ремонт потраченных денег
В сети заметили, что не увидели на фото обновленного укрытия ничего особенного: "два унитаза, пластиковая дверь, лавочки и освещение".
В то же время укрытие "до" было действительно в очень плачевном состоянии.
Как выглядело укрытие к ремонту / Фото из телеграмм-каналов