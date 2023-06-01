Украинский лидер отметил, что укрытие – это обязанность местных властей. Также Зеленский выразил соболезнования родным и близким тех, чьи жизни унесла Россия.

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Зеленский заговорил об укрытиях

По словам президента, власти делают максимум, чтобы защитить людей. Не было такой международной встречи и международных переговоров, на которых не поднимался бы вопрос ПВО для Украины.

Но защита людей – это защита на всех уровнях. Укрытия должны быть доступны. Никогда больше не должна повториться ситуация, как этой ночью в Киеве, когда люди пришли в укрытие, а укрытие – закрыто,

– сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что это обязанность представителей местных властей – обеспечить наличие и доступность укрытий круглосуточно.

"Больно видеть небрежное отношение к этой обязанности. Больно видеть потери. И если долг на местах не выполняется, это прямая обязанность правоохранителей – привлекать к ответственности", – подчеркнул президент.

День защиты детей

Также Зеленский упомянул о празднике – Дне защиты детей. Он отметил, что в этот день Россия отняла жизнь украинского ребенка. К тому же оккупанты обстреливали наши города – от Харькова до Херсона, от Киева до Донбасса.

Но и этот день мы использовали по максимуму, чтобы приблизить поражение террористов. И этот день стал временем, когда мы приближаем ответственность России – каждого убийцы, каждого террориста,

– подчеркнул президент.

Президент посетил Молдову

Зеленский рассказал, что украинская делегация 1 июня находится в Молдове на саммите Европейского политического сообщества. По его словам, были очень важные переговоры.

"Готовим новые оборонные решения для Украины – это касается и ПВО, и авиации, и нашего продвижения на земле. Готовим реальное политическое содержание для саммита НАТО в Вильнюсе. Готовим пакет гарантий безопасности для нашего государства на пути к Альянсу. Делаем все, чтобы приблизить политическое решение Евросоюза по членству для Украины. Готовим саммит мира на основе украинской формулы мира", – добавил наш лидер.

Обращение Зеленского 1 июня: смотрите видео