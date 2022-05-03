Поезд №234/233 будет курсировать в сообщении Покровск – Львов вместо Покровск – Чоп.

Кстати Из-за кибератак билеты лучше покупать в кассах, – Укрзализныця о сбоях онлайн-заказов

График поезда

Поезд будет отправляться по нечетным числам из Покровска в 16:30. В Днепр будет прибывать в 19:40. Там вагоны присоединят к поезду №86/85 Запорожье – Львов.

Во Львов поезд прибывает в 15:51.

Продолжаем эвакуационный процесс.

– отметили в УЗ.

Как будут курсировать пригородные поезда

Укрзализныця обнародовала перечень пригородных поездов, которые будут курсировать 3 мая. До 30 маршрутов будет на Юго-Западной, Приднепровской, Одесской и Южной железной дороге, Львовской – 53. Не будут курсировать поезда на Донецкой железной дороге. Очевидно, что из-за боевых действий и обстрелов россиян.

С полным списком маршрутов можно ознакомиться по ссылке.

Россия разрушает железную дорогу

Российские военные ежедневно наносят удары по железнодорожным объектам в Украине, они разрушают все станции и пути. Железная дорога является их целью, ведь захватчики хотят оборвать сообщения между городами.