Об этом 2 мая рассказали в Укрзализныце. Они отметили, что такое происходит из-за кибератак россиян.
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"И не только серверы УЗ, но и самые большие провайдеры мобильной связи, телефонии и интернета", – написали в компании.
Есть ли повреждения
Представители Укрзализныци заверили, что с такими действиями оккупантов они круглосуточно борются. Рассказали, что данные на серверах не пострадали, а железнодорожный транспорт продолжает движение.
Однако Укрзализныця была вынуждена 2 мая "закрыть" бронирование билетов для пользователей из-за границы. Кроме того, пострадала горячая линия и онлайн-поддержка.
Как лучше покупать билеты
В Укрзализныце призывали покупать билеты через кассы. Такие действия не имеют риска, что с документом проезда будут технические сбои. Добавили, что компания вывела на работу максимум кассиров, чтобы оптимизировать обслуживание пассажиров.
В то же время куда больше верим в диджитал, а поэтому упорно держим кибероборону и дописываем приложение. Через booking и чат-боты продажи тоже проходят, а если уж платеж зависнет – деньги вернут через 3 – 10 банковских дней,
– объяснили в компании.
Они подчеркнули, что план россиян парализовать железнодорожное движение в очередной раз провалился.
Обратите внимание – зачем россияне атакуют железную дорогу: смотрите видео
Укрзализныця: последние новости
- С 1 мая Укрзализныця запустила поезд Киев – Холм – Киев. Кроме этого, для удобства пассажиров из Хелма есть хабовое сообщение с Варшавой.
- Российские убийцы атаковали Казатин на Виннитчине. Они убили 36-летнего Вячеслава Франчука. Без отца осталось 2 детей.
- Укрзализныця продолжает эвакуировать людей из опасных точек. Недавно запустили медицинский поезд. В нем можно транспортировать тяжелых больных и раненых пациентов.