Про це 2 травня розповіли в Укрзалізниці. Вони зазначили, що таке трапляється через кібератаки росіян.
До теми Щодня Росія обстрілює мости, колії, інфраструктуру – страждає багато станцій, – Укрзалізниця
"І не тільки сервери УЗ, але й найбільші провайдери мобільного зв'язку, телефонії та інтернету", – написали у компанії.
Чи є пошкодження
Представники Укрзалізниці запевнили, що з такими діями окупантів вони цілодобово борються. Розповіли, що дані на серверах не постраждали, а залізничний транспорт продовжує рух.
Проте Укрзалізниця була вимушена 2 травня "закрити" бронювання квитків для користувачів з-за кордону. Крім цього, постраждала гаряча лінія та онлайн-підтримка.
Як ліпше купувати квитки
В Укрзалізниці закликали купувати квитки через каси. Такі дії не мають ризиків, що з документом проїзду будуть технічні збої. Додали, що компанія вивела на роботу максимум касирів, щоб оптимізувати обслуговування пасажирів.
Водночас куди більше віримо в діджитал, а відтак наполегливо тримаємо кібероборону і дописуємо застосунок. Через booking та чат-боти продажі теж проходять, а якщо вже платіж зависне – гроші повернуть через 3 – 10 банківських днів,
– пояснили у компанії.
Вони наголосили, що план росіян паралізувати залізничний рух вкотре провалився.
Зверніть увагу – навіщо росіяни атакують залізницю: дивіться відео
Укрзалізниця: останні новини
- З 1 травня Укрзалізниця запустила потяг Київ – Хелм – Київ. Крім цього, для зручності пасажирів з Хелма є хабове сполучення з Варшавою.
- Російські вбивці атакували Козятин, що на Вінниччині. Вони вбили 36-річного В'ячеслава Франчука. Без батька залишились 2 дітей.
- Укрзалізниця продовжує евакуювати людей з небезпечних точок. Нещодавно запустили медичний потяг. У ньому можна транспортувати важких хворих та поранених пацієнтів.