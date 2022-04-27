За даними Укрзалізниці, В'ячеслав Франчук працював електромеханіком тягової підстанції Козятинськоі дистанції електропостачання регіональної філії "Південно-Західна залізниця".

Важливо Ворог продовжує системно знищувати залізничну інфраструктуру: відновлення займе місяці

25 квітня він, як завжди, вийшов на роботу та заступив на чергування. Однак вже через декілька хвилин в будівлю, де працював В'ячеслав, поцілила ворожа ракета. В'ячеслав загинув під завалами будинку.

Ворожі ракети б'ють по українських містах та селах, знищуючи не тільки залізничну інфраструктуру, але й забираючи життя звичайних мирних людей, працівників залізниці, які продовжують виконувати свої обов'язки, попри небезпеку,

– наголосили в Укрзалізниці.

У В'ячеслава залишилися батьки, дружина та двоє дітей – 12-річний син Олександр та 8-річна донька Лілія.

Редакція 24 каналу висловлює ширі співчуття родині загиблого та всім, хто його знав.

Додамо, що 26 квітня оголосили днем жалоби у Козятині, що на Вінниччині. Відповідне рішення ухвалили після того, як російські ракети забрали життя залізничника В'ячеслава Франчука.

Обстріл Козятина: головне

Із самого ранку, 25 квітня, окупанти завдали потужного удару по Козятину. Як наслідок – один залізничник загинув, що чотири – отримали поранення.

Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін говорив, що до останнього сподівався, що один залізничник, якого вважали зниклим безвісти, залишився живим. Проте його тіло знайшли під уламками однієї зі станцій.