По данным Укрзализныци, Вячеслав Франчук работал электромехаником тяговой подстанции Казатинской дистанции электроснабжения регионального филиала "Юго-Западная железная дорога".

Важно Враг продолжает системно уничтожать железнодорожную инфраструктуру: восстановление займет месяцы

25 апреля он, как всегда, вышел на работу и вступил в дежурство. Однако уже через несколько минут в здание, где работал Вячеслав, попала вражеская ракета. Вячеслав погиб под завалами дома.

Вражеские ракеты бьют по украинским городам и селам, уничтожая не только железнодорожную инфраструктуру, но и унося жизнь обычных мирных людей, работников железной дороги, которые продолжают выполнять свои обязанности, несмотря на опасность,

– отметили в Укрзализныце.

У Вячеслава остались родители, жена и двое детей – 12-летний сын Александр и 8-летняя дочь Лилия.

Редакция 24 канала выражает широкие соболезнования семье погибшего и всем, кто его знал.

Добавим, что 26 апреля объявили днем траура в Казатине Винницкой области. Соответствующее решение было принято после того, как российские ракеты унесли жизни железнодорожника Вячеслава Франчука.

Обстрел Казатина: главное

С самого утра, 25 апреля, оккупанты нанесли мощный удар по Казатину. Как следствие – один железнодорожник погиб, что четыре – получили ранения.

Председатель правления Укрзализныци Александр Камышин говорил, что до последнего надеялся, что один железнодорожник, считавшийся пропавшим без вести, остался жив. Однако его тело было обнаружено под обломками одной из станций.