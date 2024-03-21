Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на один из украинских телеграм-каналов.

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Как отмечает издание, УЗ не проводит "ломовые" аукционы с ноября 2022 года, объясняя это отсутствием постановления правительства, которое регламентирует этот процесс.

То есть, прошло 20 недель, заседания Кабмина проходят еженедельно, но УЗ не демонстрирует желание заработать больше и возобновить продажи лома,

– отмечается в публикации.

Сейчас УЗ предлагает сократить процедуру и продавать самостоятельно – без согласования правительства.

"Это хорошо, поскольку бюрократию нужно убирать, но в период, когда вносятся изменения в постановление №1054, УЗ все же могла бы реализовывать лом по схеме, которая существует. Однако этого не происходит", – пишет издание.

Безусловно, можно искать любые оправдания, но есть факт: бюрократия, некомпетентность или "игры в активность" со стороны УЗ наносят ущерб экономике, металлургам, бюджету и в конце концов самой УЗ,

– говорится в материале.

Журналисты напоминают, что в 2023 году УЗ получила от продажи 113 тысяч тонн металлолома на внутреннем рынке 460 миллионов гривен.

"Расходы "Укрзалізниці" из-за блокирования продажи лома в 2024 году могут составить около 500 миллионов гривен. Зато компания инициировала повышение тарифов на перевозку грузов на 15%", – резюмирует издание.

Ранее сообщалось о дефиците металлолома как сырья для металлургических предприятий.