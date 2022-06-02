Поезд Львов – Ужгород не будет ездить со 2 по 5 июня. В направлении Ужгород – Львов он не будет курсировать со 2 по 6 июня. Можно предположить, что все из-за недавних ракетных обстрелов россиян.

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Укрзализныця временно сменила несколько своих рейсов

По техническим причинам ряд украинских поездов будут курсировать по измененному графику в течение 2 – 5 июня:

Поезд № 6187 сообщением Львов – Мукачево будет курсировать по расписанию на двух участках: Львов – Стрый и Сколе – Мукачево. На отрезке Стрый – Сколе не будет ездить.

Поезд №6189/6507 сообщением Львов – Лавочное – Чоп будет курсировать по расписанию на участках Львов – Стрый и Лавочное – Чоп.

Поезд № 6155 Львов – Лавочное будет курсировать по расписанию на участках Львов – Стрый и Сколе – Лавочное.

Поезд №6156 Лавочное – Львов будет ездить по расписанию. Но на участках Лавочное – Сколе и Стрый – Львов.

Поезд №6506 Мукачево – Стрый будет курсировать только до станции Сколе ;

Поезд №6502/6166 Чоп – Лавочное – Львов будет курсировать на участках Чоп – Лавочное и Стрый – Львов.

Впрочем, там несколько изменится расписание : из Стрыя будет отправляться в 11:30, Бильче 11:49 - 11:50, Песочная 11:57 - 11:58, Николаев-Днестровский 12:05 - 12:06, Щирец 12:30 - 1 :31, Глинная Навария 12:47 – 12:48, Оброшино 12:54 – 12:55, Скнилов 13:01 – 13:02. Во Львов поезд прибудет в 13:10.

В Укрзализныце извиняются за временные изменения графика. Там просят клиентов учесть все для планирования путешествий.

Ракетный обстрел Львовщины: главные новости

Вечером 1 июня российские кафиры обстреляли ракетами объекты железнодорожной инфраструктуры в Стрыйском и Самборском районах Львовщины. Вероятно, таким образом захватчики пытаются перебить цепи поставки оружия. Однако им ничего не удается. По словам госпожи посла США в Украине Бриджит Бринк, иногда от согласования решения до доставки оружие в Украину проходит всего один день .

. По предварительным данным, известно о 5 травмированных. Однако, по словам председателя правления Укрзализныци Александра Камишина, работники железной дороги не пострадали .

Была также информация об ударе по Бескидскому тоннелю. Это фейк.

Ранее взрывы во Львовской области были в ночь на 17 мая. Тогда кафиры стреляли также по железнодорожному объекту в Новояворовском районе.

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