Поїзд Львів – Ужгород не їздитиме з 2 по 5 червня. В напрямку Ужгород – Львів він не курсуватиме з 2 по 6 червня. Можна припустити, що все через нещодавні ракетні обстріли росіян.

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Укрзалізниця тимчасово змінила кілька своїх рейсів

Через технічні причини низка українських поїздів курсуватимуть за дещо зміненим графіком упродовж 2 – 5 червня:

Поїзд № 6187 сполученням Львів – Мукачево курсуватиме за чинним розкладом на двох ділянках: Львів – Стрий та Сколе – Мукачево. На відтинку Стрий – Сколе не їздитиме.

Поїзд №6189/6507 сполученням Львів – Лавочне – Чоп курсуватиме за своїм розкладом на ділянках Львів – Стрий та Лавочне – Чоп.

Поїзд № 6155 Львів – Лавочне курсуватиме за таким самим розкладом на дільницях Львів – Стрий та Сколе – Лавочне.

Поїзд №6156 Лавочне – Львів їздитиме за розкладом. Але на ділянках Лавочне – Сколе та Стрий – Львів.

Поїзд № 6506 Мукачево – Стрий курсуватиме лише до станції Сколе;

Поїзд № 6502/6166 Чоп – Лавочне – Львів курсуватиме на ділянках Чоп – Лавочне та Стрий – Львів.

Утім, там дещо зміниться розклад: зі Стрия вирушатиме об 11:30, Більче 11:49 – 11:50, Пісочна 11:57 – 11:58, Миколаїв-Дністровський 12:05 – 12:06, Щирець 12:30 – 12:31, Глинна Наварія 12:47 – 12:48, Оброшино 12:54 – 12:55, Скнилів 13:01 – 13:02. До Львова потяг прибуде о 13:10.

В Укрзалізниці перепрошують за тимчасові зміни графіку. Там просять клієнтів врахувати все для планування своїх подорожей.

Ракетний обстріл Львівщини: головні новини

Ввечері 1 червня російські окупанти обстріляли ракетами об’єкти залізничної інфраструктури у Стрийському та Самбірському районах Львівщини. Ймовірно, у такий спосіб загарбники намагаються перебити ланцюги постачання зброї. Однак їм нічого не вдається. За словами пані посла США в України Бріджит Брінк, інколи від погодження рішення до доставки зброю в Україну минає всього один день .

. За попередніми даними, відомо про 5 травмованих. Однак, за словами голови правління Укрзалізниці Олександра Камішина, працівники залізниці не постраждали.

Була також інформація про удар по Бескидському тунелю. Це фейк.

Раніше вибухи на Львівщині були в ніч на 17 травня. Тоді окупанти стріляли також по залізничному об’єкту у Новояворівському районі.

Детальніше – окупанти вдарили по Львівщині: дивіться відео