Как рассказали в компании, они планируют привлечь вагон для перевозки детей и послеоперационных больных. Сейчас он нуждается в техническом осмотре: его компания готова провести в короткие сроки.
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У Укрзализныци много вопросов к интерьеру
Железнодорожники иронически заметили, что этот вагон будет допускаться исключительно пассажирами с проверенной устойчивой психикой. Более того, с проводниками после рейса будут работать психологи.
Сейчас все салон-вагоны Укрзализныци привлекли для эвакуации населения, в частности, маломобильных и детей. Поэтому еще один вагон не будет лишним,
– добавили в компании.
Коротко о "золотом" вагоне-ресторане из имения Медведчука
- В вагоне есть основной зал где-то на 40 человек, а также несколько отдельных комнат: кухня, vip-купе и туалет.
- На входе стоит барная стойка. Интересно, что там есть стаканы с золоченым гербом России.
- Под вагоном построили большую кухню и кладовые для хранения продуктов.
- Хотя на вагоне написано Pullman, но он – не настоящий. Это почти идентичная копия.
- Известно, что такой подарок своему мужу сделала Оксана Марченко. Случилось это на минувший день рождения кума Путина – 7 августа 2021 года.
- Сколько стоит это "удовольствие" подсчитать очень тяжело. Там много позолоты, ценных и брендовых элементов декора. К примеру, только одна настольная лампа стоит больше 100 тысяч гривен. И это без абажура.
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