С инициативой относительно меток выступил бывший депутат Криворожского горсовета Николай Колесник. Предлагает он их сделать как можно ярче.

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Метка для Медведчука

Сейчас в украинских городах массово ловят диверсантов, рисующих метки для авиаударов России. Учитывая это, Николай Колесник предложил, чтобы кто-то нарисовал подобную отметку на доме Виктора Медчедчука.

И побольше, как можно ярче! Чтобы символически до безумия,

– подчеркнул он.

Что это за метки

В украинских городах выявляют группы диверсантов. Они рисуют разные яркие отметки, чтобы российским самолетам было легче выискивать цели. Метки могут рисовать как на дорогах, так и на стенах домов.



Пример одной из меток на дороге / Фото взято з соцмереж



МВД предупреждает, что метки могут размещаться на крышах домов / Фото МВД

Кроме того, вражеские бойцы обматывают деревья светящимися лентами. Когда обнаружили такое – нужно обязательно сорвать и сообщить в полицию.



Ленты на деревьях для вражеских атак / Фото Отделение полиции 2 Ровенского райуправления

Также диверсанты устанавливают маячки для наводки. Один из таких подброшенных приборов показало МВД.



Сразу выводите их из строя: маячки, которые могут устанавливать диверсанты / Фото Отделение полиции 2 Ровенского райуправления

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