На обнародованных в сети кадрах видно, как украинские правоохранители схватили диверсантов.

Важно Появилось последнее видео с героями на острове Змеиный, которые не сдались врагу

Как известно, мужчины наносили специальные отметки на дорогах, которыми вражеское войско обозначает важные объекты. Они появлялись на дорогах и разнообразных инфраструктурных объектах.

Призываем граждан фиксировать и уничтожать подобные отметки на дорогах и других инфраструктурных объектах страны. Это система сигналов, которую использует вражеское российское войско, в частности ночью,

– отметили в "Укравтодоре"

Украинцы задержали автомобили, которые ставили метки на дорогах для врага: смотрите видео

Если вы увидите такие отметки, то