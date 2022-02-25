На обнародованных в сети кадрах видно, как украинские правоохранители схватили диверсантов.
Важно Появилось последнее видео с героями на острове Змеиный, которые не сдались врагу
Как известно, мужчины наносили специальные отметки на дорогах, которыми вражеское войско обозначает важные объекты. Они появлялись на дорогах и разнообразных инфраструктурных объектах.
Призываем граждан фиксировать и уничтожать подобные отметки на дорогах и других инфраструктурных объектах страны. Это система сигналов, которую использует вражеское российское войско, в частности ночью,
– отметили в "Укравтодоре"
Украинцы задержали автомобили, которые ставили метки на дорогах для врага: смотрите видео
Если вы увидите такие отметки, то
- зарисовывайте их или присыпайте землей, грязью, заливайте смолой.
- по возможности фиксируйте их и обязательно сообщайте о них в полицию с помощью горячей линии 102.