На оприлюднених у мережі кадрах видно, як українські правоохоронці схопили диверсантів.

Важливо З'явилося останнє відео з героями на острові Зміїний, які не здалися ворогові

Як відомо, чоловіки наносили спеціальні позначки на дорогах, якими вороже військо позначає важливі об'єкти. Вони з'являлися на дорогах та різноманітних інфраструктурних об'єктах.

Закликаємо громадян фіксувати та знищувати подібні позначки на дорогах та інших інфраструктурних об’єктах країни. Це система сигналів, яку використовує вороже російське військо, зокрема уночі,

– наголосили в "Укравтодорі"

Українці затримали автомобілі, що ставили мітки на дорогах для ворога: дивіться відео

Якщо ви побачите такі позначки, то