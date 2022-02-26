З ініціативою щодо міток виступив колишній депутат Криворізької міськради Микола Колесник. Пропонує він їх зробити якомога яскравішими.
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Мітка для Медведчука
Зараз в українських містах масово ловлять диверсантів, які малюють мітки для авіаударів Росії. З огляду на це Микола Колесник запропонував, аби хтось намалював подібну позначку на будинку Віктора Медчедчука.
І побільше, якомога яскравіше! Щоб символічно до нестями,
– підкреслив він.
Що це за мітки
В українських містах виявляють групи диверсантів. Вони малюють різні яскраві позначки, аби російським літакам було легше вишукувати цілі. Мітки можуть малювати, як на дорогах, так і на стінах будинків.
Приклад однієї з міток на дорозі / Фото взято з соцмереж
МВС попереджає, що мітки можуть розміщуватися на дахах будинків / Фото МВС
Крім того, ворожі бійці обмотують дерева стрічками, що світяться. Коли виявили таке – треба обов’язково зірвати та повідомити до поліції.
Стрічки на деревах для ворожих атак / Фото Відділення поліції 2 Рівненського райуправління
Також диверсанти встановлюють маячки для наведення. Один із таких підкинутих приладів показало МВС.
Одразу виводьте їх з ладу: маячки, які можуть встановлювати диверсанти / Фото Відділення поліції 2 Рівненського райуправління
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