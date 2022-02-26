З ініціативою щодо міток виступив колишній депутат Криворізької міськради Микола Колесник. Пропонує він їх зробити якомога яскравішими.

Важливо Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про російські мітки

Мітка для Медведчука

Зараз в українських містах масово ловлять диверсантів, які малюють мітки для авіаударів Росії. З огляду на це Микола Колесник запропонував, аби хтось намалював подібну позначку на будинку Віктора Медчедчука.

І побільше, якомога яскравіше! Щоб символічно до нестями,

– підкреслив він.

Що це за мітки

В українських містах виявляють групи диверсантів. Вони малюють різні яскраві позначки, аби російським літакам було легше вишукувати цілі. Мітки можуть малювати, як на дорогах, так і на стінах будинків.



Приклад однієї з міток на дорозі / Фото взято з соцмереж



МВС попереджає, що мітки можуть розміщуватися на дахах будинків / Фото МВС

Крім того, ворожі бійці обмотують дерева стрічками, що світяться. Коли виявили таке – треба обов’язково зірвати та повідомити до поліції.



Стрічки на деревах для ворожих атак / Фото Відділення поліції 2 Рівненського райуправління

Також диверсанти встановлюють маячки для наведення. Один із таких підкинутих приладів показало МВС.



Одразу виводьте їх з ладу: маячки, які можуть встановлювати диверсанти / Фото Відділення поліції 2 Рівненського райуправління

Цікаво У поліції прокоментували інформацію про можливу втечу Медведчука

Хто такий Віктор Медведчук: дивіться відео 24 каналу

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!



З усіма актуальними новинами щодо нападу Росії на Україну можете ознайомитися за цим посиланням.