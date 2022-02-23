Водночас ця інформація не підтвердилася. Правоохоронці також спростували чутки, що начебто оточували маєток. Деталі розповів Олександр Фацевич – заступник голови Нацполіції.
Важливо Cancel culture по-українськи: як Медведчук і Оксана Марченко провели рік під санкціями
Ми знаємо, що він (Медведчук – 24 канал) має обмеження відповідні. Має перебувати за місцем проживання. Тому ми здійснюємо постійний контроль,
– наголосив Фацевич.
Що передувало
- Увечері 21 лютого ЗМІ повідомили, що біля будинку Медведчука зібралося багато поліції. Мовилося, що правоохоронці навіть перекрили одну з прилеглих вулиць біля маєтку політика.
- З посиланням на власні джерела ЗМІ повідомили, що кілька автомобілів та бусів збирались вивозити майно з будинку Медведчука. Зокрема, начебто вантажили зброю та бронежилети.
- Водночас тоді інформацію не підтвердили.
Марченко поспіхом поїхала з України
У ЗМІ 19 лютого з'явилася інформація, що Оксана Марченко поспіхом виїхала з України. Дружина Медведчука начебто перетнула державний кордон через пропускний пункт у Чернігівській області.