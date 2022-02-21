Журналісти пишуть, що поліція з ліхтариками обшукує автомобілі.
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З будинку Медведчука нібито хотіли вивезти майно
За інформацією джерел ЗМІ, кілька автомобілів та бусів збирались вивозити майно з будинку Медведчука. Стверджують, що вантажили зброю та бронежилети. Однак згодом про це нібито дізналися у ДБР і направили кілька екіпажів поліції.
Зауважимо, що за цією адресою у Києві Медведчук має перебувати під домашнім арештом.
Що відомо про справу Медведчука
- Медведчуку 8 жовтня оголосили підозру в держзраді та тероризмі. Його підозрюють змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки.
- Крім того, за інформацією слідства Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з окупованого Донбасу. Завдяки цьому російські гібридні сили нібито отримали понад 200 мільйонів гривень.
- Медведчуку кілька разів продовжували запобіжний захід. Він має залишатись під цілодобовим домашнім арештом до 10 березня 2022 року.
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