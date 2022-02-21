Журналісти пишуть, що поліція з ліхтариками обшукує автомобілі.

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З будинку Медведчука нібито хотіли вивезти майно

За інформацією джерел ЗМІ, кілька автомобілів та бусів збирались вивозити майно з будинку Медведчука. Стверджують, що вантажили зброю та бронежилети. Однак згодом про це нібито дізналися у ДБР і направили кілька екіпажів поліції.

Зауважимо, що за цією адресою у Києві Медведчук має перебувати під домашнім арештом.

Зверніть увагу! У поліції 24 каналу сказали, що вже з'ясовують обставини. Згодом обіцяють надати деталі.

Що відомо про справу Медведчука

Медведчуку 8 жовтня оголосили підозру в держзраді та тероризмі. Його підозрюють змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки.

Крім того, за інформацією слідства Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з окупованого Донбасу. Завдяки цьому російські гібридні сили нібито отримали понад 200 мільйонів гривень.

Медведчуку кілька разів продовжували запобіжний захід. Він має залишатись під цілодобовим домашнім арештом до 10 березня 2022 року.

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