Журналисты пишут, что полиция с фонариками обыскивает автомобили.

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Из дома Медведчука якобы хотели вывезти имущество

По информации источников СМИ, несколько автомобилей и бусов собирались вывозить имущество из дома Медведчука. Утверждают, что грузили оружие и бронежилеты. Однако впоследствии об этом якобы узнали в ГБР и направили несколько экипажей полиции.

Отметим, что по этому адресу в Киеве Медведчук должен находиться под домашним арестом.

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