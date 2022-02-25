Він закликав усіх службовців бути уважними та намагатися виявляти ці маяки. Також він оприлюднив фото, де добре видно один із пристроїв армії ворогів.

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Як виглядають ці радіомаяки

Радник очільника МВС заявив, що такі пристрої окупанти можуть підкидати до місць дислокації наших захисників і військової техніки. Слід бути пильними, якщо особливості місцевості дозволяють скритно скинути маячок.

Тому Геращенко закликав військових бути обачними. На фото, яке він оприлюднив, апарт червоного кольору та з ліхтариками. Також на ньому є дві кнопки, які схожі на кнопки виклику телефону.

Це важливо для збереження життя наших героїв. Наші захисники, бійці тероборони, оглядайте місце вашої дислокації. Попереджений – значить озброєний,

– написав представник МВС.



Радіомаяк, який виявили наші захисники / Фото Антона Геращенка

Читайте текст публікації з телеграму Антона Геращенка:

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