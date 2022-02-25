Он призвал всех служащих быть внимательными и стараться обнаруживать эти маяки. Также он обнародовал фото, где хорошо видно одно из устройств армии врагов.
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Как выглядят эти радиомаяки
Советник главы МВД заявил, что такие устройства оккупанты могут подбрасывать к местам дислокации наших защитников и военной техники. Следует быть бдительными, если особенности местности позволяют скрытно сбросить маячок.
Поэтому Геращенко призвал военных быть осмотрительными. На фото, которое он обнародовал, аппарат красного цвета и с фонариками. Также на нем есть две кнопки, которые похожи на кнопки вызова телефона.
Это важно для сохранения жизни наших героев. Наши защитники, бойцы теробороны, осматривайте место вашей дислокации. Предупрежден – значит вооружен,
– написал представитель МВД.
Радиомаяк, который обнаружили наши защитники / Фото Антона Геращенко
Читайте текст публикации из телеграммы Антона Геращенко:
ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ НАШИХ ГЕРОЕВ!
НА ФОТО РАДИОМАЯК ПО КОТОРОМУ ПРИВОДЯТСЯ САМОНАВОДЯЩИЕСЯ РАКЕТЫ ПО НАШИМ БЛОК ПОСТАМ И СКОПЛЕНИЯМ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ.
ПРЕДУПРЕЖДЕН ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН. ЕСЛИ МЕСТО ВАШЕЙ СЛУЖБЫ ПОЗВОЛЯЛА СКРЫТНО
БРОСИТЬ РЯДОМ С НИМ ТАКОЙ ВОТ РАДИОМАЯК ТО ЕГО НАДО НАЙТИ!
НАШИ ЗАЩИТНИКИ, БОЙЦЫ ТЕРОБОРОНЫ, ОСМАТРИВАЙТЕ МЕСТО ВАШЕЙ ДИСЛОКАЦИИ НА ПРЕДМЕТ НАХОЖДЕНИЯ ТАКИХ РАДИОМАЯКОВ