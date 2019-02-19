"Укрзализныци" передали новые локомотивы: фото

Крюковский вагоностроительный завод передал "Укрзализныци" очередную партию из семи локомотивов производства компании General Electric. В общем уже 22 тепловоза переданы в эксплуатацию национального перевозчика, на предприятии остались в процессе доработки еще восемь машин.

General Electric должна завершить поставку 30 тепловозов ТЕ33АС согласно контракту с "Укрзализныцей". Об этом сообщил сайт ЦТС.

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Стоит отметить, что часть американских тепловозов ТЕ33АС уже работает на маршруте Федоровка – Камыш – Заря, еще часть на участке Долинская – Николаев.

Мы получаем по контракту 30 локомотивов GE, и пока что нет продолжения этой программы. Чтобы продолжить закупку дальше, нужны деньги. У нас должно быть достаточное финансирование, чтобы платить по четыре миллиона долларов за каждый следующий локомотив,

– заявил финансовый директор Андрей Рязанцев.



Всего "Укрзализныця" должна получить 30 тепловозов



Стоимость проекта составляет ориентировочно 140,4 миллиона долларов​



По контракту локомотивы должны передать в течение 12 месяцев с начала подписания соглашения