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      "Укрзализныци" передали новые локомотивы: фото

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      Локомотивы для "Укрзализныци"
      Локомотивы для "Укрзализныци" / hvylya.net

      Крюковский вагоностроительный завод передал "Укрзализныци" очередную партию из семи локомотивов производства компании General Electric. В общем уже 22 тепловоза переданы в эксплуатацию национального перевозчика, на предприятии остались в процессе доработки еще восемь машин.

      General Electric должна завершить поставку 30 тепловозов ТЕ33АС согласно контракту с "Укрзализныцей". Об этом сообщил сайт ЦТС.

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      Стоит отметить, что часть американских тепловозов ТЕ33АС уже работает на маршруте Федоровка – Камыш – Заря, еще часть на участке Долинская – Николаев.

      Мы получаем по контракту 30 локомотивов GE, и пока что нет продолжения этой программы. Чтобы продолжить закупку дальше, нужны деньги. У нас должно быть достаточное финансирование, чтобы платить по четыре миллиона долларов за каждый следующий локомотив,
      – заявил финансовый директор Андрей Рязанцев.


      Всего "Укрзализныця" должна получить 30 тепловозов


      Стоимость проекта составляет ориентировочно 140,4 миллиона долларов​


      По контракту локомотивы должны передать в течение 12 месяцев с начала подписания соглашения

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      Теги: Новости Украины Железная дорога Деньги Укрзализниця Транспорт
      Источник: 24 Канал
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