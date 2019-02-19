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      "Укрзалізниці" передали нові локомотиви: фото

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      Локомотиви для "Укрзалізниці"
      Локомотиви для "Укрзалізниці" / hvylya.net

      Крюківський вагонобудівний завод передав "Укрзалізниці" чергову партію з семи локомотивів виробництва компанії General Electric. Загалом вже 22 тепловози передані в експлуатацію національного перевізника, на підприємстві залишилося в процесі доопрацювання ще вісім машин.

      General Electric має завершити поставку 30 тепловозів ТЕ33АС згідно з контрактом з "Укрзалізницею". Про це повідомив сайт ЦТС.

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      Варто зазначити, що частина американських тепловозів ТЕ33АС вже працює на маршруті Федорівка – Комиш – Зоря, ще частина на ділянці Долинська – Миколаїв.

      Ми отримуємо за контрактом 30 локомотивів GE, і поки що немає продовження цієї програми. Щоб продовжити закупівлю далі, потрібні гроші. У нас має бути фінансування достатню, щоб платити по чотири мільйони доларів за кожен наступний локомотив,
      – заявив фінансовий директор Андрій Рязанцев.


      Загалом "Укрзалізниця" має отримати 30 тепловозів


      Вартість проекту складає орієнтовно 140,4 мільйона доларів


      За контрактом локомотиви мають передати протягом 12 місяців з початку підписання угоди

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      Теги: Новини України Транспорт Укрзалізниця Залізниця Гроші
      Джерело: 24 Канал
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