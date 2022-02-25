Дополнительные поезда для эвакуации едут из Мариуполя, Волновахи, Запорожья, Киева, Попасной, Рубежного, Северска и Винницы. Следующими будут Днепр, Хмельницкий и Кривой Рог.

Уже спасены из-под линии огня десятки тысяч детей и простых украинцев. По данным Укрзализныци, ежечасно поезда вывозят до 4 тысяч человек. Обещают, что на этом эвакуация не останавливается.

Самое важное об эвакуационных перевозках поездами

В Укрзализныце объяснили, что нужно понимать украинцам:

– Осознанно нет четких анонсов с графиком отправки и движения. Это позволяет ехать вне радаров и оперативно корректировать маршрут согласно подсказкам из штаба.

– Сели в поезд – не надо селфи с геотегом в Шепетовке. Это нивелирует пункт 1.

– Требования соблюдения карантинного режима для посадки на эвакуационные рейсы смягчены.

– Бригады УЗ едут в рейсе кое-где по несколько суток. Под обстрелами. Без горячей еды. Переживая за собственные семьи, но все же вместе с пассажирами, потому что это наша обязанность.