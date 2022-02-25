Додаткові потяги для евакуації наразі їдуть з Маріуполя, Волновахи, Запоріжжя, Києва, Попасної, Рубіжного, Сіверська та Вінниці. Наступними будуть Дніпро, Хмельницький та Кривий Ріг.
Вже врятовано з-під лінії вогню десятки тисяч дітей і простих українців. За даними Укрзалізниці, щогодини потяги вивозять до 4 тисяч людей. Обіцяють, що на цьому евакуація не зупиняється.
Важливо: Центральний вокзал Києва залишається під контролем України, – Укрзалізниця
Найважливіше про евакуаційні перевезення потягами
В Укрзалізниці пояснили, що треба розуміти українцям:
– Усвідомлено немає чітких анонсів з графіком відправлення та руху. Це дозволяє їхати "поза радарами" і оперативно коригувати маршрут згідно з підказками зі штабу;
– Сіли у потяг – не треба селфі з геотегом у Шепетівці. Це нівелює пункт 1;
– Вимоги дотримання карантинного режиму для посадки на евакуаційні рейси пом'якшено;
– Бригади УЗ їдуть у рейсі вже подекуди по кілька діб. Під обстрілами. Без гарячої їжі. Переживаючи за власні родини, але все ж разом з пасажирами, бо це наш обов'язок.