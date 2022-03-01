Об этом говорится в личном телеграм-канале главы Укрзализныци Александра Камишина.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

"Укрзализныця" производит противотанковые "ежи"

Мы мирная организация. Но когда на нашу страну нападают, мы помогаем обороняться.

Уже несколько дней Укрзализныця делает #железных_ежиков. Для этого введены в работу 33 "укржелезнодорожных" и еще 12 посторонних предприятий. По всей стране.

По состоянию на утро изготовлена 831 штука, отгружены 517 штук.

Мы закупали рельсы для ремонта и строительства новых путей. Но сейчас ежики нужны. Так что материалов есть еще на тысячи ежиков. Победим – отстроим!,

– пишет Камышин.

Для того, чтобы получить "ежиков", звоните по телефону +380 (50) 445 46 63 – Павел Петрович.

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