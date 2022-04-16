Их отправят во Львов. Кроме этого, 22 маломобильных и 35 человек с инвалидностью будут эвакуированы в Винницу.

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О точном времени отправления поезда не сообщают в целях безопасности людей. Известно, что он отправится во второй половине дня.

В то же время в Укрзализныце сообщили, что детали можно узнать по номеру горячей линии: 0 800 503 111 и предупредили, что операторы могут попросить произнести " Укрзалізниця везе паляниці" .

Добавим, что сегодня 540 человек из Мариуполя безопасно отправились поездом из Запорожья во Львов.