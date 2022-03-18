Такую информацию сообщили в телеграм-канале "Укрзализныци". Детали об эвакуационном маршруте из Украины в Румынию обнародовали в посте.
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Сообщается, что пассажирские перевозки осуществляются по маршруту Измаил – Исакча. Обратите внимание, раньше маршрут был в Измаил до Тульчи.
После завершения всех таможенных и пограничных процедур отправка осуществляется от причалов морского вокзала города Измаил. Прибытие в Румынию ориентировочно ожидается в 11:00.
Обратите внимание, что услугой могут воспользоваться женщины, дети, мужчины старше 60 лет, желающие попасть в Румынию.
Все эвакуационные рейсы бесплатны.
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