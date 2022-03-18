Таку інформацію повідомили в телеграм-каналі Укрзалізниці. Деталі про евакуаційний маршрут з України до Румунії оприлюднили в пості.

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Повідомляється, що наразі пасажирські перевезення здійснюються за маршрутом Ізмаїл – Ісакча. Зверніть увагу, раніше маршрут був в Ізмаїла до Тульчі.

Потяг відправляється о 23:23 з Одеського вокзалу та прямує до Ізмаїла з пересадкою на катер до Ісакчі.

Після завершення всіх митних та прикордонних процедур відправлення здійснюється від причалів морського вокзалу міста Ізмаїл. Прибуття до Румунії орієнтовно очікується об 11.00.

Зверніть увагу, послугою можуть скористатися жінки, діти, чоловіки старше 60 років, які бажають потрапити до Румунії.

Усі евакуаційні рейси є безкоштовними.

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