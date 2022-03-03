Об этом на брифинге рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. По решению правительства, Укрзализныця начала закупать еду, горючее, лекарства, электроэнергию, другие важные товары и услуги для людей.

Важно Укрзализныця делает все рейсы с востока и центра эвакуационными и закрывает продажу билетов

"Предприятие будет держать тесный контакт с военно-гражданскими администрациями, чтобы оперативно закрывать насущные нужды людей и государства", – заверил Шмигаль.

Он добавил, что, несмотря на войну, украинцам насчитали все проиндексированные на 14% пенсии. Деньги для почти 13 миллионов пенсионеров уже перечислены в банки.

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