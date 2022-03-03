Про це на брифінгу розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За рішенням уряду, Укрзалізниця почала закупляти їжу, пальне, ліки, електроенергію, інші важливі товари і послуги для людей.

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"Підприємство триматиме тісний контакт із військово-цивільними адміністраціями, аби оперативно закривати нагальні потреби людей і держави", – запевнив Шмигаль.

Він додав, що попри війну українцям нарахували всі проіндексовані на 14% пенсії. Гроші для майже 13 мільйонів пенсіонерів уже перераховано в банки.

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