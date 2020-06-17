"Укрзалізниця" назначала дополнительные поезда на июньские выходные: направления
"Укрзализныця" назначила 5 дополнительных региональных поездов на ближайшие выходные в июне, а также накануне и после Дня Конституции Украины.
Речь идет о периоде с 19 до 21 июня, а также с 26 до 29 июня, сообщает пресс-служба Укрзализныци.
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Какие поезда будут курсировать
Так, на указанный период назначено ежедневное курсирование региональных поездов:
- №864/866 сообщением Неданчичи, Чернигов – Киев-Волынский;
- № 884/883 Фастов – Зерновое – Киев-Волынский;
- №888/887 Киев-Волынский – Ворожба – Фастов;
- №896/895 Киев-Волынский – Конотоп, Шостка – Киев-Волынский,
- №880/882 Киев-Волынский – Славутич – Фастов.
Возможность приобрести билеты
Билеты на указанные поезда будут реализовываться на 50% мест.
Правила пользования услугами Укрзализныци во время карантина
- на вокзалах, платформах и в поездах необходимо быть в защитных масках;
- необходимо не забывать мыть руки и пользоваться дезинфекторами;
- необходимо придерживаться социальной дистанции – не меньше полутора метра;
- не пользоваться услугами при выявлении симптомов острой респираторной болезни.