"Укрзализныця" назначила 5 дополнительных региональных поездов на ближайшие выходные в июне, а также накануне и после Дня Конституции Украины.

Речь идет о периоде с 19 до 21 июня, а также с 26 до 29 июня, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Какие поезда будут курсировать

Так, на указанный период назначено ежедневное курсирование региональных поездов:

№864/866 сообщением Неданчичи, Чернигов – Киев-Волынский;

№ 884/883 Фастов – Зерновое – Киев-Волынский;

№888/887 Киев-Волынский – Ворожба – Фастов;

№896/895 Киев-Волынский – Конотоп, Шостка – Киев-Волынский,

№880/882 Киев-Волынский – Славутич – Фастов.

Возможность приобрести билеты

Билеты на указанные поезда будут реализовываться на 50% мест.

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