Укрзалізниця призначила 5 додаткових регіональних поїздів на найближчі вихідні у червні, а також напередодні та після Дня Конституції України.

Йдеться про період із 19 до 21 червня, а також із 26 до 29 червня, повідомляє пресслужба Укрзалізниці. До теми Укрзалізниця відновила рух ще 14 поїздів до Києва: напрямки Які поїзди курсуватимуть Так, на зазначений період призначено щоденне курсування регіональних поїздів: №864/866 сполученням Неданчичі, Чернігів – Київ-Волинський;

№884/883 Фастів - Зернове – Київ-Волинський;

№888/887 Київ-Волинський – Ворожба - Фастів;

№896/895 Київ-Волинський – Конотоп, Шостка - Київ-Волинський,

№880/882 Київ-Волинський – Славутич - Фастів. Можливість придбати квитки Квитки на зазначені поїзди реалізовуватимуться на 50% місць. Правила користування послугами Укрзалізниці в час карантину на вокзалах, платформах та поїздах потрібно бути в захисних масках; необхідно не забувати мити руки і користуватись дезінфекторами; потрібно дотримуватись соціальної дистанції – не менше півтора метра; не користуватися послугами при виявленні симптомів гострої респіраторної хвороби.