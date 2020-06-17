Укрзалізниця призначала додаткові поїзди на червневі вихідні: напрямки
Укрзалізниця призначила 5 додаткових регіональних поїздів на найближчі вихідні у червні, а також напередодні та після Дня Конституції України.
Йдеться про період із 19 до 21 червня, а також із 26 до 29 червня, повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
До теми Укрзалізниця відновила рух ще 14 поїздів до Києва: напрямки
Які поїзди курсуватимуть
Так, на зазначений період призначено щоденне курсування регіональних поїздів:
- №864/866 сполученням Неданчичі, Чернігів – Київ-Волинський;
- №884/883 Фастів - Зернове – Київ-Волинський;
- №888/887 Київ-Волинський – Ворожба - Фастів;
- №896/895 Київ-Волинський – Конотоп, Шостка - Київ-Волинський,
- №880/882 Київ-Волинський – Славутич - Фастів.
Можливість придбати квитки
Квитки на зазначені поїзди реалізовуватимуться на 50% місць.
Правила користування послугами Укрзалізниці в час карантину
- на вокзалах, платформах та поїздах потрібно бути в захисних масках;
- необхідно не забувати мити руки і користуватись дезінфекторами;
- потрібно дотримуватись соціальної дистанції – не менше півтора метра;
- не користуватися послугами при виявленні симптомів гострої респіраторної хвороби.