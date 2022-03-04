Известно, что они будут курсировать из Харькова, Кривого Рога, Днепра и Запорожья.

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12:00 – поезд Днепр – Львов;

15:00 – поезд Запорожье – Львов;

15:00 – поезд Лиман – Львов;

16:00 – поезд Кривой Рог – Львов;

18:00 – поезд Харьков – Львов;

22:00 – поезд Харьков – Львов;

22:00 – поезд Запорожье – Львов;

22:00 – поезд Кривой Рог – Львов;

23:59 – поезд Запорожье – Ужгород.

"Посадка в поезда, которые едут на запад страны, бесплатная. Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям", – добавили в Укрзализныце.

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