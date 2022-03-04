Відомо, що вони курсуватимуть з Харкова, Кривого Рогу, Дніпра та Запоріжжя.
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- 12:00 – поїзд Дніпро – Львів;
- 15:00 – поїзд Запоріжжя – Львів;
- 15:00 – поїзд Лиман – Львів;
- 16:00 – поїзд Кривий Ріг – Львів;
- 18:00 – поїзд Харків – Львів;
- 22:00 – поїзд Харків – Львів;
- 22:00 – поїзд Запоріжжя – Львів;
- 22:00 – поїзд Кривий Ріг – Львів;
- 23:59 – поїзд Запоріжжя – Ужгород.
"Посадка в поїзди, що рухаються на захід країни, безкоштовна. Пріоритет надається дітям, жінкам та літнім людям", – додали в Укрзалізниці.
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