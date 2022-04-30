Людей будут эвакуировать, в частности, из Запорожья и Покровска. Время отправления поездов может изменяться. Следите за обновлениями Укрзализныци.
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Дополнительные эвакуационные рейсы Укрзализныци 30 апреля
- 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;
- 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1;
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;
- 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.
Эвакуация в Донецкой области
Глава Донецкой ОВА рассказал, что массовой эвакуации из области не происходит. Российские оккупанты не прекращают обстрелов, но некоторым удается перебраться в более безопасное место.
Ежедневно из Донбасса под огнем вывозят 150 – 200 человек.
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