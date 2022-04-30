Людей будут эвакуировать, в частности, из Запорожья и Покровска. Время отправления поездов может изменяться. Следите за обновлениями Укрзализныци.

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Дополнительные эвакуационные рейсы Укрзализныци 30 апреля

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1;

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

Эвакуация в Донецкой области

Глава Донецкой ОВА рассказал, что массовой эвакуации из области не происходит. Российские оккупанты не прекращают обстрелов, но некоторым удается перебраться в более безопасное место.

Ежедневно из Донбасса под огнем вывозят 150 – 200 человек.

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