Людей евакуйовуватимуть, зокрема, із Запоріжжя та Покровська. Час відправлення потягів може змінюватись. Слідкуйте за оновленнями Укрзалізниці.

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Додаткові евакуаційні рейси Укрзалізниці 30 квітня

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1;

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.

Евакуація на Донеччині

Голова Донецької ОВА розповів, що масової евакуації з області не відбувається. Російські окупанти не припиняють обстрілів, але декому вдається перебратися у більш безпечне місце.

Щодня з Донеччини під вогнем вивозять 150 – 200 людей.

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