Сегодня к уже ранее опубликованному графику на 6 апреля Укрзализныця добавила еще один дополнительный эвакуационный рейс.

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В частности, назначила поезд №236/235 Покровск – Черновцы. Отправление – в 13:00, а в обратном направлении отправится 7 апреля в 20:00 и будет направляться в Кривой Рог.

Эвакуационные рейсы 6 апреля: график и направления

14:00 – 5501 Новозолотаревка – Лозовая

13:00 – 274/273 Краматорск – Львов

16:00 – 276/275 Краматорск – Львов

17:00 – 278/277 Краматорск – Львов

13:00 – 236/235 Покровск – Черновцы

14:00 – 5501 Новозолотаревка – Лозовая

16:10 – 7931 Покровск – Днепр (билеты в продаже)

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр

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