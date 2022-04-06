Сьогодні до вже раніше опублікованого графіка на 6 квітня Укрзалізниця додала ще один додатковий евакуаційний рейс.

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Зокрема, призначила потяг №236/235 Покровськ – Чернівці. Відправлення – о 13:00, а у зворотному напрямку відправиться 7 квітня о 20:00, і прямуватиме до Кривого Рогу.

Евакуаційні рейси 6 квітня: графік і напрямки

14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова

13:00 – 274/273 Краматорськ – Львів

16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів

17:00 – 278/277 Краматорськ – Львів

13:00 – 236/235 Покровськ – Чернівці

14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова

16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро (квитки у продажу)

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

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