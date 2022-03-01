Да, украинцам предлагают записаться на эвакуацию и предоставить свои личные данные. Впрочем, "Укрзализныця" отметила, что не составляет никаких списков.

Обратите внимание Укрзализныця рассказала, куда лучше всего направляться желающим выехать из Украины

Укрзализныця не собирает списки людей на эвакуацию, это фейк

Важно, компания не составляет списки людей, которые будут эвакуированы железной дорогой. Не предоставляйте неизвестным людям свои личные данные,

– заявили в Укзализныце.

Также в пресс-службе посоветовали верить только проверенной информации.



Фейковые сообщения, которые распространяются в сети / Телеграм УЗ

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