Так, українцям пропонують записатися на евакуацію та надати свої особисті дані. Втім, Укрзалізниця зауважила, що не складає жодних списків.

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Укрзалізниця не збирає списки людей на евакуацію, це фейк

Важливо, компанія не складає списки людей, які будуть евакуйовані залізницею. Не надавайте невідомим людям свої особисті дані,

– заявили Укзалізниця.

Також в пресслужбі порадили вірити лише перевіреній інформації.



Фейкові повідомлення, що розповсюджуються у мережі / Телеграм УЗ

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