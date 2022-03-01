Укрзализныця обнародовала актуальную карту действующих вокзалов и железнодорожного сообщения. Информацию по состоянию на 1 марта – читайте далее.

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Какие вокзалы закрыты

По состоянию на 1 марта закрыты вокзалы и нет железнодорожного сообщения в таких населенных пунктах Украины:

  • Конотоп;
  • Шостка;
  • Хутор-Михайловский;
  • Ворожба;
  • Бахмач;
  • Ромны;
  • Сумы;
  • Тростянец-Смородино;
  • Лосево, Купянск-Узловой;
  • Изюм;
  • Рубежное;
  • Попасная, Лисичанск;
  • Покровск, Бахмут;
  • Волноваха;
  • Мариуполь;
  • Бердянск;
  • Мелитополь;
  • Новоалексеевка;
  • Херсон;
  • Николаев.

При этом открыты вокзалы, но нет железнодорожного сообщения в таких населенных пунктах:

  • Чернигов;
  • Нежин;
  • Пологи.

Добавим, что в Первомайск-на-Буге вокзал функционирует и имеется железнодорожное сообщение, однако вокруг вокзала пока напряженная ситуация – раздаются взрывы.

Актуальная карта железнодорожного сообщения в Украине / Фото Укрзализныця

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