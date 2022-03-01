Укрзалізниця оприлюднила актуальну карту діючих вокзалів і залізничного сполучення. Інформацію станом на 1 березня – читайте далі.

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Які вокзали закриті

Станом на 1 березня закриті вокзали і немає залізничного сполучення у таких населених пунктах України:

Конотоп;

Шостка;

Хутір-Михайлівський;

Ворожба;

Бахмач;

Ромни;

Суми;

Тростянець-Смородине;

Лосеве, Куп'янськ-Вузловий;

Ізюм;

Рубіжне;

Попасна, Лисичанськ;

Покровськ, Бахмут;

Волноваха;

Маріуполь;

Бердянськ;

Мелітополь;

Новоолексіївка;

Херсон;

Миколаїв.

При цьому відчинені вокзали, але немає залізничного сполучення у таких населених пунктах:

Чернігів;

Ніжин;

Пологи.

Додамо, що у Первомайськ-на-Бузі та Ізмаїлі вокзали функціонують і наявне залізничне сполучення, однак довкола вокзалів поки що напружена ситуація – лунають вибухи.

Актуальна карта залізничного сполучення в Україні / Фото Укрзалізниця

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