Укрзалізниця оприлюднила актуальну карту діючих вокзалів і залізничного сполучення. Інформацію станом на 1 березня – читайте далі.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Які вокзали закриті

Станом на 1 березня закриті вокзали і немає залізничного сполучення у таких населених пунктах України:

  • Конотоп;
  • Шостка;
  • Хутір-Михайлівський;
  • Ворожба;
  • Бахмач;
  • Ромни;
  • Суми;
  • Тростянець-Смородине;
  • Лосеве, Куп'янськ-Вузловий;
  • Ізюм;
  • Рубіжне;
  • Попасна, Лисичанськ;
  • Покровськ, Бахмут;
  • Волноваха;
  • Маріуполь;
  • Бердянськ;
  • Мелітополь;
  • Новоолексіївка;
  • Херсон;
  • Миколаїв.

При цьому відчинені вокзали, але немає залізничного сполучення у таких населених пунктах:

  • Чернігів;
  • Ніжин;
  • Пологи.

Додамо, що у Первомайськ-на-Бузі та Ізмаїлі вокзали функціонують і наявне залізничне сполучення, однак довкола вокзалів поки що напружена ситуація – лунають вибухи.

Актуальна карта залізничного сполучення в Україні / Фото Укрзалізниця

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!