Сейчас "Укрзалізниця" опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 16 марта. Напоминаем, все эвакуационные рейсы с востока на запад страны бесплатные.
Обратите внимание С начала войны Укрзализныця эвакуировала около 250 тысяч детей
Дополнительные эвакуационные рейсы на 16 марта
Харьков:
- №229 / 230 Харьков – Ужгород – 9:40;
- №239 / 240 Харьков – Львов – 13:00.
Днепр:
- №907 / 908 Днепр – Хелм – 10:30;
- №903 / 904 Днепр – Самбор – 12:30;
- Интерсити+ Днепр – Львов – 14:00;
- №234/233 Днепр – Чоп – 20:00.
Краматорск:
- №271/272 Краматорск – Ковель – 13:00;
- №269/270 Краматорск – Львов – 16:00.
Кривой Рог:
- №219/220 Кривой Рог – Чоп – 11:00.
Кроме того, дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32 и из Бердичева в Хелм в 22:00.
Отмечается, что актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com.