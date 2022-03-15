Сейчас "Укрзалізниця" опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 16 марта. Напоминаем, все эвакуационные рейсы с востока на запад страны бесплатные.

Обратите внимание С начала войны Укрзализныця эвакуировала около 250 тысяч детей

Дополнительные эвакуационные рейсы на 16 марта

Харьков:

№229 / 230 Харьков – Ужгород – 9:40;

– 9:40; №239 / 240 Харьков – Львов – 13:00.

Днепр:

№907 / 908 Днепр – Хелм – 10:30;

– 10:30; №903 / 904 Днепр – Самбор – 12:30;

– 12:30; Интерсити+ Днепр – Львов – 14:00;

– 14:00; №234/233 Днепр – Чоп – 20:00.

Краматорск:

№271/272 Краматорск – Ковель – 13:00;

– 13:00; №269/270 Краматорск – Львов – 16:00.

Кривой Рог:

№219/220 Кривой Рог – Чоп – 11:00.

Кроме того, дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32 и из Бердичева в Хелм в 22:00.

Отмечается, что актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com.