Зараз Укрзалізниця опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 16 березня. Нагадуємо, усі евакуаційні рейси зі сходу на захід країни є безплатними.
Зверніть увагу Від початку війни Укрзалізниця евакуювала близько 250 тисяч дітей
Додаткові евакуаційні рейси на 16 березня
Харків:
- №229 / 230 Харків – Ужгород – 9:40;
- №239 / 240 Харків – Львів – 13:00.
Дніпро:
- №907 / 908 Дніпро – Хелм – 10:30;
- №903 / 904 Дніпро – Самбір – 12:30;
- Інтерсіті+ Дніпро – Львів – 14:00;
- №234/233 Дніпро – Чоп – 20:00.
Краматорськ:
- №271/272 Краматорськ – Ковель – 13:00;
- №269/270 Краматорськ – Львів – 16:00.
Кривий Ріг:
- №219/220 Кривий Ріг – Чоп – 11:00.
Крім того, додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Бердичева до Хелма о 22:00.
Зазначається, що актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com.