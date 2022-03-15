Зараз Укрзалізниця опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 16 березня. Нагадуємо, усі евакуаційні рейси зі сходу на захід країни є безплатними.

Зверніть увагу Від початку війни Укрзалізниця евакуювала близько 250 тисяч дітей

Додаткові евакуаційні рейси на 16 березня

Харків:

№229 / 230 Харків – Ужгород – 9:40;

– 9:40; №239 / 240 Харків – Львів – 13:00.

Дніпро:

№907 / 908 Дніпро – Хелм – 10:30;

– 10:30; №903 / 904 Дніпро – Самбір – 12:30;

– 12:30; Інтерсіті+ Дніпро – Львів – 14:00;

– 14:00; №234/233 Дніпро – Чоп – 20:00.

Краматорськ:

№271/272 Краматорськ – Ковель – 13:00;

– 13:00; №269/270 Краматорськ – Львів – 16:00.

Кривий Ріг:

№219/220 Кривий Ріг – Чоп – 11:00.

Крім того, додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Бердичева до Хелма о 22:00.

Зазначається, що актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com.