Поезда будут курсировать как на Запад Украины, так и на Восток. В Укрзализныце также отмечают, что время отправления может изменяться.
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График дополнительных эвакуационных поездов
- 04:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.
- 11:30 – 230/229 Харьков-Пас. – Ужгород.
- 22:32 – 238/237 Одесса-Главная – Ужгород.
- 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов.
- 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1.
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп.
- 23:30 – 233/234 Чоп – Днепр.
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