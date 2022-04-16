Поезда будут курсировать как на Запад Украины, так и на Восток. В Укрзализныце также отмечают, что время отправления может изменяться.

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График дополнительных эвакуационных поездов

04:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.

11:30 – 230/229 Харьков-Пас. – Ужгород.

22:32 – 238/237 Одесса-Главная – Ужгород.

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов.

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1.

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп.

23:30 – 233/234 Чоп – Днепр.

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