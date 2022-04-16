Поїзди курсуватимуть як на Захід України, так і на Схід. В Укразалізниці також наголошують, що час відправлення може змінюватися.

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Графік додаткових евакуаційних поїздів

04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.

11:30 – 230/229 Харків-Пас. – Ужгород.

22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород.

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів.

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1.

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп.

23:30 – 233/234 Чоп – Дніпро.

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