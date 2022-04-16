Як пояснює він, так колишній зять намагається помститися йому. Зловмисника вже затримали та опитали.

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Конфлікт між колишніми затям і тестем триває 9 років

Про намальовану на паркані літеру "Z" у своєму фейсбуці написав Максим Клаков, родич потерпілого. Він додав, що зловмисник також пожбурив каменем у прапор України у дворі. Сам же інцидент стався 7 квітня у районі Старе місто.



Колишній зять намалював на паркані літеру "Z" / Фото з фейсбука Максима Клакова

Як з'ясувалося пізніше, конфлікт між чоловіками тягнеться ось уже 9 років. Андрій Клаков розповів, що колишній зять, громадянин Литви, обстрілює та обкидує камінням його оселю.

У 2013 році Ромуальд Леніс став зятем пана Андрія. У нього та доньки потерпілого є спільний син. Згодом Ромуальд покинув кохану з сином. А рішення суду про сплату аліментів уже роками ігнорує. Водночас продовжує всіляко отруювати життя рідним колишньої цивільної дружини.

Чоловік припускає, що литовець мститься з кількох можливих причин:

бо його цивільний шлюб з донькою Клакова розпався, після чого вона вийшла заміж за іншого та вибралася з України;

бо син потерпілого служить у ЗСУ, тому зловмисник і намалював "Z" на паркані;

бо через несплату аліментів Ромуальд не може виїхати з України.

Нагадаємо, що Верховна Рада заборонила використовувати символи "Z" та "V". Відповідний законопроєкт ухвалили 14 квітня, а проголосували за нього 354 народні обранці.

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